Berlin (AFP). La réforme du collège doit permettre d'assurer la réussite pour tous et l'excellence

Le président François Hollande a défendu la réforme du collège mardi à Berlin, estimant qu'elle devait "permettre d'assurer la réussite pour tous" et "l'excellence", alors que de nombreux enseignants étaient en grève en France contre ce projet. "Il y a des interrogations, elles sont légitimes. Mais il y a une réforme qui doit permettre d'assurer la réussite pour tous () et l'excellence", a fait valoir le chef de l'Etat lors d'une conférence de presse conjointe avec la chancelière allemande Angela Merkel. "Voilà l'esprit qui anime cette réforme du collège", a-t-il ajouté. "L'excellence est un droit, pas un privilège", a-t-il relevé, répondant à une question sur la suppression des sections européennes et des classes "bilangues" qui, selon certains, affecterait l'enseignement de l'allemand. "Les interrogations sont légitimes mais il y a une réforme qui doit permettre d'assurer la résussite pour tous et l'excellence", qui doit "être partagée, pas abaissée", a encore martelé le chef de l'Etat, qui a assuré que l'enseignement de la langue allemande n'était pas en danger en France. "Au terme de la réforme (), il y aura plus de jeunes apprenants en allemand qu'aujourd?hui", a-t-il notamment assuré. "Je pense que les professeurs qui font un très beau métier, un très dur métier doivent être considérés dans cette réforme", a encore dit le chef de l'Etat qui a fait de l'éducation l'une des priorités de son quinquennat avec la création annoncée de 60.000 postes. Peu auparavant, la ministre de l'Education, Najat Vallaud-Belkacem, avait déclaré que la réforme du collège "se fera" et entrera en vigueur comme prévu à la rentrée 2016. Mardi, jour de mobilisation contre la réforme du collège, un gros quart des professeurs des collèges publics (27,61%) avaient répondu à l'appel de l'intersyndicale selon le ministère de l'Education, alors que le Snes, principal syndicat du secondaire, estimait la participation à la grève à "plus de 50%".

