Vers une fusion des 2 CCIR de Normandie...

Jean claude Lechanoine était ce matin à Coutances à l'invitation de la CCIT (chambre de commerce et d'industrie territoriale) centre et Sud manche. Au programme de la visite du présient de la chambre de commerce et d'industrie de la région (CCIR),la visite de deux entreprises coutançaise. Mais avant cette visite, il a tenu à clarifier les choses quant à la fusion probable des deux CCIR de Haute et Basse Normandie..C'est au cours de cette mandature que les équipes consulaire seront chargées de mettre en application la réforme des Chambres consulaires. Depuis le mois de janvier, les CCI auparavant autonome ont été placées sous la tutelle du chambre régionale la CCIR. Objectif de cette réforme, améliorer le fonctionnement du réseau conseulaire, gagner en efficacité et faire des économies.