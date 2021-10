La Défense (France) (AFP). XV de France: Lopez recalé du Mondial-2015, Trinh-Duc et Michalak invités

Le manager du XV de France Philippe Saint-André a tranché dans le vif mardi en évinçant de la prochaine Coupe du monde Camille Lopez, son ouvreur titulaire depuis novembre, au bénéfice d'un revenant, François Trinh-Duc, et d'un vétéran, Frédéric Michalak. Si élaborer une liste de 36 joueurs pour préparer la prochaine échéance planétaire (18 septembre - 31 octobre) suppose il est vrai des choix forts et parfois douloureux, Philippe Saint-André et ses adjoints, Yannick Bru et Patrice Lagisquet, n'ont guère fait de sentiments en écartant Lopez (26 ans, 9 sél). Le Clermontois avait disputé les trois tests de novembre puis les quatre premiers matches du récent Tournoi des six nations avec le maillot N.10, avant de se blesser. Mais il paie sans doute des performances en délitement avec la sélection durant le Tournoi comme récemment avec l'ASM, que ce soit dans l'animation offensive comme dans le jeu au pied. "Je préfèrerais que l'on parle de ceux qui sont là", a d'abord éludé Saint-André. "Camille reste dans une liste de 50 joueurs, il a été blessé et un peu en difficulté sur le terrain, il a besoin de retrouver toute sa sérénité sur le terrain et sur sa condition physique", a-t-il ajouté. Cette mise au placard profite d'abord à Trinh-Duc (28 ans, 49 sél), à l'heure au rendez-vous après trois années chaotiques sous le mandat de Saint-André. Taxé d'une certaine nonchalance, il n'a pas entretenu que des relations apaisées avec l'encadrement et quand les entraîneurs ont décidé de le rappeler à l'automne dernier, le Montpelliérain s'est blessé gravement à une jambe. De retour sur les terrains depuis deux mois, il devra monter en puissance et, comme le Toulonnais Michalak (32 ans, 71 sél), mettre son expérience au service du groupe. "Michalak présente énormément de garanties en tant que buteur", a aussi relevé PSA. Rémi Tales (Castres) est le troisième ouvreur parmi les 36, mais le sélectionneur a précisé que Jules Plisson (Stade Français), convalescent après une blessure à une épaule, effectuerait la préparation physique avec le groupe France et qu'une décision serait prise début août à son sujet. - Kockott plutôt que Machenaud - Pour le reste, il n'y aura pas d'invité surprise mais d'étonnants retours en grâce. Le deuxième ligne de Clermont Sébastien Vahaamahina, le troisième ligne de Montpellier Fulgence Ouedraogo, épinglés lors de la tournée de juin 2014 en Australie, effectueront bien la préparation. Idem pour le pilier toulonnais Xavier Chiocci, non retenu pour le dernier Tournoi mais dont les bonnes prestations récentes lui valent de grimper dans le bon wagon. Le troisième ligne de Toulouse Louis Picamoles, après deux années de blessures et de méformes, pourra faire valoir sa puissance et ses capacités de perforateur, des qualités qui font cruellement défaut au XV de France. Les trois demis de mêlée retenus durant le dernier Tournoi - Rory Kockott, Sébastien Tillous-Borde et Morgan Parra - seront bien là, le Racingman Maxime Machenaud n'ayant décidément pas réussi à bouleverser la hiérarchie en dépit de ses progrès. Parmi les trois-quarts, où pesaient les plus grandes incertitudes, pas d'immense secousse. Le centre Alexandre Dumoulin, malgré deux maigres sélections, sera bien présent tout comme le jeune Gaël Fickou, pourtant convalescent après une blessure à un genou. - Médard et Mermoz évincés - Mais il y a des victimes notables, comme l'arrière-ailier de Toulouse Maxime Médard (28 ans, 41 sél), incontournable lors du Mondial-2011 mais qui n'a jamais convaincu l'encadrement. Le centre de Toulon Maxime Mermoz, qui a lui aussi entretenu un rapport parfois conflictuel avec le staff des Bleus, n'entre pas dans les plans. Il était pourtant titulaire du dernier match des Bleus, en Angleterre. Devant, les principaux absents sont le pilier de Toulon Alexandre Menini, très pénalisé en mêlée avec le RCT ces dernières semaines, le Clermontois Thomas Domingo, mis au ban depuis les test-matches de l'été dernier en Australie, le deuxième ligne Romain Taofifenua ou encore l'ailier du Racing Teddy Thomas. Les 36 heureux élus se réuniront ensuite au Centre national du rugby de Marcoussis (Esssonne) à partir du 6 juillet. La préparation les emmènera ensuite de Tignes (Savoie) au domaine de Falgos (Pyrénées-Orientales) en passant par Twickenham. Le groupe sera ensuite réduit à 31 le 23 août, au lendemain du deuxième match de préparation face à l'Angleterre. Charge à ceux-là d'améliorer un triste ordinaire (15 victoires, deux nuls, 20 défaites en trois ans) par une Coupe du monde réussie.

