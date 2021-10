Marseille (AFP). Un membre du grand banditisme abattu à Marseille, 2ème homicide depuis samedi

Un quinquagénaire, membre du grand banditisme et employé municipal, a été abattu mardi matin près du stade Vélodrome, à Marseille, deuxième homicide par balles depuis samedi dans la ville. Bernard Fischetti avait notamment été condamné en février, en appel, dans une affaire de racket, dite "Calisson", au préjudice de boîtes de nuit aixoises, impliquant des membres du grand banditisme corse. Employé municipal au service des sports, il a été abattu vers 08H30 devant l'entrée d'un bâtiment abritant des services de la Ville, dans un grand ensemble d'immeubles situé à proximité immédiate du Stade Vélodrome, a-t-on indiqué de sources policières et judiciaire. Des membres de la police technique et scientifique s'employaient à relever des indices mardi matin sur les lieux du crime, à proximité du corps de la victime, recouvert d'un drap blanc, ont constaté des journalistes de l'AFP. Un homme l'attendait casque sur la tête et l'a abattu avant de prendre la fuite sur un deux roues, a précisé à des journalistes sur place le procureur adjoint de Marseille Jean-Jacques Fagni. La victime, en short, selon des témoins interrogés par l'AFP sur place, "était quelqu'un de connu depuis assez longtemps", a indiqué une source policière, évoquant un membre du "banditisme traditionnel, pas du milieu des cités". "Aujourd'hui, il faut le replacer dans son contexte, faire l'enquête", a-t-on poursuivi de même source. L'enquête a été confiée à la police judiciaire. - Guerres de territoires - Cet assassinat est le deuxième homicide par balles à Marseille depuis samedi. Ce jour-là, dans l'après-midi et en pleine rue, un jeune homme de 28 ans avait été tué à l'arme automatique. Evacué en arrêt cardio-respiratoire, il était décédé quelques instants plus tard. Connue pour des faits de "petite et moyenne délinquance, mais a priori pas pour des stupéfiants", selon une source policière, la victime avait été atteinte de plusieurs rafales d'armes automatiques, dans le 3e arrondissement de la ville, sur une avenue très commerçante, à proximité du centre-ville Selon un décompte de l'AFP, une douzaine d'homicides ont eu lieu depuis le début de l'année dans les Bouches-du-Rhône, dont la moitié présentent les caractéristiques de règlements de comptes entre malfaiteurs. En 2014, les règlements de comptes ont fait selon un décompte officiel 10 morts à Marseille, et 19 dans les Bouches-du-Rhône. Ils s'inscrivent le plus souvent dans des guerres de territoires liées au trafic de drogue dans les cités marseillaises ou dans les environs. Une vaste opération policière contre le trafic de drogue a permis l'interpellation lundi à Marseille de plus d'une vingtaine de personnes. Ces interpellations ont eu lieu dans la cité des Lauriers (13e arrondissement), "connue pour être un des principaux réseaux de trafic de stupéfiants des quartiers nord de Marseille", selon le ministère de l'Intérieur. Près de 300 policiers, sous l'égide de la brigade des stupéfiants de la direction interrégionale de la PJ de Marseille, ont été mobilisés, notamment des autres brigades de la PJ mais aussi du Raid ou des CRS.

