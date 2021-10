JS Cherbourg : playoffs reportés !

C'est une guerre administrative qui se joue hors du terrain... et conduit au report du match de playoffs entre Cherbourg et Mulhouse, programmé initialement ce mercredi 20 mai.

Premier épisode, vendredi 15 mai : la JS Cherbourg sort victorieuse de son dernier match de championnat face à Angers. A la cinquième place de ProD2, elle peut célèbrer du même coup sa qualification pour les playoffs.

Second round, lundi 18 mai : l'appel de Billère est rejeté par la Fédération Française de Handball. Cette équipe du sud-ouest avait été sanctionnée de trois points au classement il y a quelques semaines, pour des dépenses trop importantes. Hors, si elle avait conservé ces trois points, l'équipe de Billère se retrouvait en playoffs face à Mulhouse, en lieu et place de la JS Cherbourg.

Le feuilleton continue, puisque Billère a décidé de saisir le Comité national Olympique et Sportif (CNOSF)... Les demi-finales aller et retour de playoffs, prévues au départ entre Cherbourg et Mulhouse (ce mercredi et ce samedi), sont donc reportées à une date qui devrait être connue dans la journée. Quant à l'équipe qui affrontera Mulhouse, elle reste pour le moment indéterminée...

Notez que les demi-finales entre Chartres et Massy sont quant à elle maintenues.