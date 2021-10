Tir groupé de la droite ornaise contre le rapprochement de l'Orne avec la Sarthe

Que serait Alençon sans l'Orne et l'Orne sans Alençon, interroge le conseiller régional UMP Bertrand Deniaud, qui argumente : Alençon est agglomération chef lieu de notre département et a donc des devoirs vis à vis de tous les territoires de l'Orne.

Que vont devenir ces territoires si aucune grande agglomération ne pense à eux ? interroge-t-il, avant d'ajouter Il nous faut donc montrer un signal fort en disant que nous sommes unis dans notre future Normandie, et que nous voulons aller dans le même sens. Si certains comme Alençon se mettent à regarder ailleurs, nous allons tout perdre et aucun élan ne sera possible.

Cette prise de position fait suite à la décision de la municipalité d'Alençon de créer une société commune avec Le Mans, notamment pour mutualiser les moyens d'études préalables aux gros aménagements urbains.

Hier, le sénateur UMP de l'Orne Jean-Claude Lenoir expliquait qu'ailleurs l'herbe est toujoujours plus verte.