Paris (AFP). Rugby: Saint-André dévoile les noms des 36 élus pour le Mondial-2015

Après avoir testé 82 joueurs en trois ans, le manager du XV de France Philippe Saint-André dévoilera mardi matin les 36 heureux élus qui prépareront le Mondial-2015 en Angleterre (18 septembre-31 octobre), avec quelques incertitudes planant sur François Trinh-Duc ou Maxime Médard. A quatre mois du premier match en Angleterre, c'est donc l'heure des choix pour l'encadrement des Bleus qui s'est livré ces dernières saisons à une série d'expérimentations plus ou moins hasardeuses, à l'image de ses prédécesseurs. Marc Lièvremont (2008-2011) avait mis au banc d'essai 81 prétendants avant le Mondial-2011 quand Bernard Laporte en avait passé en revue 88 avant l'édition 2007 et même 94 avant 2003! Bref, après avoir subi le lot habituel de blessures, méformes, polémiques et accidents industriels, Saint-André doit se résoudre à stopper la course ivre de cette roue de la fortune et l'on se demande bien quelles trouvailles figureront dans cet inventaire mardi midi, au siège d'un partenaire du XV de France à La Défense. L'aiguille se sera-t-elle ainsi arrêtée sur Trinh-Duc (28 ans, 49 sél.), autour de qui flotte un éternel parfum de malentendu? L'ouvreur de Montpellier, évincé au cours du Mondial-2011 par Lièvremont, n'a jamais fait son trou sous l'ère "PSA", soupçonné d'indolence voire d'insolence. Et quand l'encadrement s'est décidé à le réintégrer, à l'automne 2014, Trinh-Duc s'est gravement blessé à un tibia, ne revenant sur les terrains qu'en mars. -Huget incontournable Mais la blessure de Jules Plisson, la forme aléatoire de Frédéric Michalak, la baisse des performances de Camille Lopez et Rémi Tales conjuguées à son expérience devraient lui assurer une place dans les 36. Les postes de la charnière constitueront d'ailleurs la principale attraction de la liste, alors que PSA a testé 16 combinaisons titulaires en 37 matches. L'association la plus utilisée, le duo Machenaud-Michalak (à sept reprises), part avec un temps de retard. A l'heure actuelle, Sébastien Tillous-Borde, Rory Kockott, Morgan Parra en N.9 ainsi que Lopez, Trinh-Duc et Tales en N.10 sont les mieux placés. De manière générale, les principales incertitudes pèsent sur les lignes arrières alors que l'animation offensive est le chantier le moins avancé du mandat de Saint-André. Il y a embouteillage au centre entre Wesley Fofana, Mathieu Bastareaud, Alexandre Dumoulin, Maxime Mermoz, Gaël Fickou et Rémi Lamerat, parmi lesquels il y aura au moins une victime. Même constat à l'aile où seul Yoann Huget fait figure d'incontournable. Sofiane Guitoune, Noa Nakaitaci, Teddy Thomas et Maxime Médard se disputeront les billets restants. Ce dernier (28 ans, 41 sél.), décevant en Bleu ces dernières années, parviendra-t-il à regagner les faveurs de l'entraîneur des arrières Patrice Lagisquet grâce à sa bonne fin de saison avec Toulouse? -Picamoles attendu- Devant, le groupe paraît plus homogène. Trois joueurs souvent utilisés par Philippe Saint-André pourraient avoir payé très cher le remaniement de l'automne dernier: le pilier Thomas Domingo, le deuxième ligne Sébastien Vahaamahina et le troisième ligne Fulgence Ouedraogo. Il y a toutefois encore une carte à jouer aux côtés du capitaine Thierry Dusautoir en troisième ligne, notamment pour Louis Picamoles. Le Toulousain (29 ans, 44 sél.), miné par les blessures, parvient enfin à enchaîner les matches et sa puissance plaide en sa faveur. Enfin, on guettera une éventuelle "surprise", comme ce fut le cas avec le jeune troisième ligne Raphaël Lakafia en 2011. A ce petit jeu de pronostics, le deuxième ligne Thibault Lassalle, l'expérimenté troisième ligne Imanol Harinordoquy ou encore le puissant ailier de Castres Rémy Grosso ont la meilleure cote. Au-delà des performances des uns et des autres, cette liste prendra en compte l'expérience mais aussi l'état d'esprit indispensable en vue de quatre mois d'un quasi huis clos, parfois étouffant.

