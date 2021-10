Les abattoirs bas-normands AIM face à de nouvelles difficultés de trésorerie

"L'Etat n'a toujours pas versé le prêt de 2,5 millions d'euros qu'il avait annoncé. Ce retournement plonge l'entreprise" qui emploie 222 salariés dans la Manche, "dans des difficultés de trésorerie que les efforts des collectivités ne pourront seuls réduire", disent les élus EELV du conseil régional de Basse-Normandie dans un communiqué.

"Tout ceci est lamentable, absolument révoltant", a ajouté le vice-président EELV de la Région François Dufour, accusant l'État de "multiplier les prétextes pour ne pas avancer".

L'État n'a pas encore versé les 2,5 millions d'euros

Interrogé par l'AFP le président PS de la Région Laurent Beauvais, a répondu via son service de presse qu'il avait évoqué vendredi avec le ministre de l'Economie Emmanuel Macron ce "pic de besoin de trésorerie" alors que "AIM a retrouvé des clients et que les commandes rentrent". Selon lui, "l'État est donc en train d'étudier des solutions pour qu'une partie des 2,5 millions soient versés le plus rapidement possible".

"Ça fait des semaines qu'on nous dit que l'argent arrive. Mais on n'a pas de date. L'urgence est là. L'activité augmente mais si on n'arrive plus à livrer nos clients, faute de trésorerie dû au manque d'engagement de l'État, on pourrait très bien se retrouver en cessation de paiement d'ici à la fin de semaine", Sébastien Lafon, président de SAS société nouvelle AIM Group basée à Saint-Cécile, à l'AFP.

source : AFP.