Paris (AFP). Fair-play financier: l'UEFA va alléger les choses selon Platini

L'UEFA se penchera sur "un allègement" du principe du fair-play financier "au mois de juin", a déclaré le président de l'UEFA Michel Platini, dans une interview diffusée lundi. "Je pense que l'on va alléger les choses. Ce sera le comité exécutif qui décidera s'il y a un allègement. Mais vous le saurez au mois de juin", a-t-il déclaré sur RTL. Le principe du fair-play financier est qu'un club ne peut pas dépenser plus qu'il ne gagne, sous peine de sanctions pouvant aller jusqu'à l'exclusion des compétitions de l'UEFA. Le fair-play financier exige que les clubs engagés en Ligue des champions et en Europa League retrouvent progressivement l'équilibre financier. "Je pense que les règlements qui ont été faits sont très bien", a toutefois estimé Michel Platini. "Le fair-play financier, ce sont les clubs qui l'ont voulu. Et la presse française demandait qu'on fasse un fair-play financier parce que ce n'est pas normal qu'Abramovitch (le président de Chelsea, NDLR) achète beaucoup de joueurs et qu'en France, on ne puisse pas les acheter." "Les Français aujourd'hui diraient, si le Qatar avait acheté le Milan AC, que l'on devrait mettre un fair-play financier plus dur Je comprends que l'on soit dans un monde de faux-culs. D'accord, mais qu'on se le dise ouvertement", a-t-il estimé. Dix clubs, dont l'AS Monaco, l'Inter Milan et l'AS Rome, qui faisaient l'objet d'enquêtes dans le cadre du fair-play financier, ont écopé de sanctions, notamment financières, et les ont acceptées, a annoncé l'UEFA le 8 mai. En mai 2014, l'UEFA avait infligé au Paris SG une amende de 20 millions d'euros (avec un sursis de 40 millions d'euros à payer en cas de récidive), pour avoir contrevenu aux règles du fair-play financier. Elle l'a également obligé, entre autres, à ne pas augmenter sa masse salariale pendant deux saisons.

