Quatre mineurs interpellés pour le vol d'un scooter à Rouen

Les policiers ont été alertés pour quatre mineurs en train de pousser un scooter rue du Général Sarrail à Rouen. Les gendarmes préviennent la police puisque les faits se produisent juste en face de la caserne de la gendarmerie.

Les quatre mineurs, âgés de 11, 11, 12 et 13 ans et tous les quatre domiciliés à Saint-Etienne-du-Rouvray, dissimulent le scooter derrière des buissons en face de la caserne. Les deux plus grands entreprennent alors de démonter le deux-roues tandis que les deux plus jeunes font le guet.

Les quatre jeunes hommes sont finalement interpellés, entendus et remis à leur civilement responsable. Le propriétaire du scooter, un homme de 30 ans, a récupéré son véhicule après avoir expliqué qu'il était stationné sans antivol rue du 39e Régiment d'Infanterie.