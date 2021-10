Division d'Honneur : Dives chute encore, Bayeux grignote

USON Mondeville 1-0 SU Dives

Sèchement défaits à Courseulles la semaine passée, le SUD voulait sans doute laver l'affront et repartir de l'avant pour protéger sa place sur le podium, la montée étant désormais loin.

Le début de match observateur voit les intentions être plutôt côté Mondevillais. Bien en place car cherchant à se rassurer, les Divais mettent de l'engagement et comptent sur la vitesse et la qualité technique de Jérémy Haubert pour dynamiter la défense adverse. Mais à la demi-heure de jeu, Axel Audra effectue un bon travail sur la gauche et sert Denieul qui bat joliment Letellier (1-0, 31').

A la peine pour créer le danger, les visiteurs s'en remettent à Ravenel qui contrôle de la poitrine avant d'enchaîner de volée, juste au-dessus (45+2).

Dans une seconde période aussi molle que la première, les rouges du jour sont inoffensifs et usent de jeu long. Après un tacle à retardement sur Denieul, Daigremont, comme lors du match contre les PTT, est exclu directement par l'arbitre (61'). Dives n'aura décidément pas terminé tant de matchs à onze cette saison... Victimes d'une réputation ? Derrière, Esneu réalise la première frappe cadrée de son équipe (64'). En supériorité numérique, l'USONM manque de tuer le match lorsque Lecreux loupe sa tête après un centre de Brunard (71'), puis avec une frappe enroulée de Cheraldini bien claquée par le portier (72'). En fin de match, Lecreux pénètre dans la surface et sa frappe est repoussée difficilement par Letellier. Tamiencew a suivi et pousse de la tête le cuir au fond mais est étrangement signalé hors-jeu (87').

Sans conviction, le SUD tente de pousser mais s'incline finalement. Loin de ses standards de jeu connus en début de saison, l'équipe de Philippe Clément concède sa seconde défaite consécutive ; sa sixième de la saison. Du côté de Mondeville, la troisième place occupée par l'adversaire du jour n'est plus qu'à un point, ce qui serait, bien que loin de la montée espérée, un sympathique clap de fin de l'histoire entre l'USONM et Laurent Lesgent.



AS Cherbourg 1-2 Bayeux FC

Profitant du match nul et vierge du leader postier sur le terrain d'Avranches, les Bajocasses pouvaient grignoter deux points synonymes d'espoir. Sur la vague de leur belle qualification pour la finale de la Coupe de Basse-Normandie cette semaine, les hommes de Christophe Vingtrois s'imposent d'une courte tête sur la pelouse de Maurice Postaire et ne reviennent qu'à six points des PTT. Exempts le week-end prochain alors que le BFC recevra Deauville, les Caennais pourraient sentir le souffle bayeusain sur leur nuque.

Pour Cherbourg, l'occasion de profiter de l'exemption de Courseulles et des défaites de Coutances (4-2 à Deauville) et de Tourlaville (0-2 devant Alençon désormais en bonne posture) est manquée. Les Cherbourgeois campent sur leur place de premier relégable, trois points derrière les Courseullais. Lors de la journée à venir, les Manchots iront à Argentan, tandis que le RSGC recevra Mondeville.

Dans les autres rencontres, Ouistreham a réalisé un second match nul consécutif à Ducey (2-2) alors qu'ils menaient 0-2. L'arbitre de la rencontre semble avoir oublié un voire deux penaltys, tandis qu'un fût sifflé pour les Ducéens. Le FC Flers, recevant la valeureuse équipe d'Argentan, s'en est défait avec difficulté. Grâce à Delange, Guénerie et Bopu, les Flériens inscrivent leur neuvième succès de la saison et peuvent se concentrer sur leur demi-finale de Coupe à venir dans dix jours.