Cannes (AFP). La baisse du budget de la Culture au début du quinquennat, une erreur, selon Valls

La baisse du budget de la Culture au début du quinquennat de François Hollande a été "une erreur", a déclaré dimanche à Cannes le Premier ministre Manuel Valls, lors d'un colloque. "Cela a été une erreur au cours des deux premières années du quinquennat de François Hollande de baisser le budget de la Culture. Cela a été un signe négatif", a déclaré Manuel Valls lors d'un colloque sur les droits d'auteur. "Il ne faut jamais donner de mauvais signe quand on parle de culture", a souligné le Premier ministre. Pour 2015, le budget de la Culture et de la Communication a été stabilisé après deux ans de baisse: + 0,33% après - 4% en 2013 et - 2% en 2014. Le Premier ministre a ensuite évoqué la question des droits d'auteur que Bruxelles entend moderniser à l'heure du numérique, sous le regard vigilant de la France. "Si nous baissons pavillon sur le droit d'auteur, qui ira investir sur la création? Le droit d'auteur est non seulement une nécessaire protection des artistes mais aussi le vecteur de notre identité collective", a-t-il dit. Le droit d'auteur, a-t-il encore insisté, est "aussi un vecteur de compétitivité de notre économie". La ministre de la Culture Fleur Pellerin a estimé dimanche dans une interview à Nice Matin que "sans une approche équilibrée, la réforme envisagée par la Commission pourrait avoir de lourdes conséquences et se retrouver avec un système où les oeuvres pourraient circuler.mais où on ne pourrait plus les créer, les produire".

