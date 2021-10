Effroyable accident entre deux voitures et un cyclomoteur : une femme a péri carbonisé et 7 blessés

Une violente collision entre deux voitures et un cyclomoteur vers 00h30 au niveau de Barneville-Carteret sur la route touristique, la RD 650.

La conductrice d'un véhicule, seule à bord, âgée de 49 ans et domiciliée à Les-Moitiers-d'Allonne a perdu le contrôle de sa voiture dans une courbe à gauche et a percuté de face un véhicule, elle a péri carbonisé dans l’habitacle de son véhicule.

Dans le second véhicule conduit par une femme de 36 ans, domiciliée à Fierville-les-Mines 5 passagers à bord.

Le véhicule percuté était suivi par un cyclomoteur piloté par un mineur de 17 ans domicilié à Lessay qui a chuté au sol, il a été légèrement blessé.

Les deux véhicules se sont embrasés juste après le choc.

Seuls les 6 occupants du second véhicule ont pu sortir de leur voiture, aidés par des témoins de l’accident. Blessés, la conductrice, 36 ans, 3 adolescents âgés de 17 ans, deux jeunes hommes de 21 et 24 ans, ont été répartis vers les centres hospitaliers de Valognes et Cherbourg.

L’enquête est en cours, les auditions des victimes et des témoins de l’accident se poursuivent pour faire la lumière sur ce drame de la route qui aura mobilisé 44 sapeurs-pompiers une partie de la nuit.

La route a été coupée jusqu'à 04h30.

Prudence sur les routes de Normandie ce dimanche après-midi et en soirée. Bison Fûté voit Rouge pour les retours de ce 3ème et avant-dernier pont de ce mois de mai.