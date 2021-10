Shanghai (AFP). L'Inde et la Chine signent pour 22 milliards de dollars d'accords commerciaux

L'Inde et la Chine ont signé samedi à Shanghai 21 accords commerciaux et de coopération, représentant un montant total de 22 milliards de dollars, en présence du Premier ministre indien Narendra Modi. "?uvrons ensemble dans notre intérêt commun. L'Inde est prête à faire des affaires (ici)", a déclaré M. Modi, qui effectue sa première visite officielle en Chine, en quête de financements pour améliorer les infrastructures de l'Inde. Pékin est le plus important partenaire commercial de New Delhi. Ces accords concernent notamment le secteur bancaire, celui des télécoms, de l'énergie solaire, de la sidérurgie, une centrale thermique, des infrastructures portuaires, le secteur cinématographique, ou encore une zone de développement industriel. Concrètement, il s'agit principalement de financements, par des banques chinoises, de projets en Inde. Arrivé jeudi en Chine, le Premier ministre indien a fait l'objet d'attentions remarquées, étant notamment accueilli par le président chinois Xi Jinping dans son berceau familial de la province du Shaanxi. M. Modi a également été reçu en grande pompe par son homologue chinois Li Keqiang à Pékin, lors d'une cérémonie au Temple du Ciel. Le dirigeant indien avait, avant de s'envoler vers la Chine, dit souhaiter un rapprochement économique entre les deux voisins, malgré les différends frontaliers qui continuent à les opposer. Le commerce annuel entre les deux pays les plus peuplés du monde totalise quelque 70 milliards de dollars, un montant qui cache un déficit commercial de plus de 38 milliards de dollars pour l'Inde.

