New York (AFP). Légende du blues et source d'inspiration, B.B. King s'est éteint à 89 ans

Légende du blues et source d'inspiration de générations d'artistes qui en saluaient vendredi la mémoire, tout comme le président Barack Obama, le guitariste américain B.B. King s'est éteint à l'âge de 89 ans. "M. King est mort paisiblement dans son sommeil à 21H40 (heure côte ouest, 04H40 GMT vendredi) le 14 mai 2015", indique son site internet bbking.com. Il avait été hospitalisé au début du mois à Las Vegas à la suite de problèmes de déshydratation. Depuis quelques mois, B.B. King, diabétique, souffrait de graves problèmes de santé. Début mai, il avait annoncé qu'il recevait des soins médicaux à domicile dans sa résidence de Las Vegas. De son vrai nom Riley B. King, le gamin pauvre du Mississippi devenu musicien légendaire aux 15 Grammy Awards, a plus de 50 albums à son actif, avec des tubes devenus des classiques comme "Three O'Clock Blues", "The Thrill is Gone" ou "Rock me baby". B.B. King jouait du blues depuis la fin des années 1940, muni de sa fidèle Gibson surnommée "Lucille". Son style, racé et expressif, sa manière de chanter issue du gospel, ont influencé les plus grands, d'Eric Clapton à George Harrison. En 2003, le magazine Rolling Stone l'avait désigné troisième légende de la guitare, derrière Jimi Hendrix et Duane Allman, juste devant Eric Clapton. Avec l'âge et sa santé déclinante, B.B. King avait réduit ses apparitions mais continuait à donner une centaine de concerts par an à plus de 80 ans même si, en 2014, certaines prestations lui avaient valu de mauvaises critiques. Pris d'un malaise en octobre lors d'un concert pour cause d'épuisement et de déshydratation, il avait été contraint d'annuler sa dernière tournée. - 'Jusqu'à la mort' - A l'annonce de sa mort, les hommages se sont multipliés, dont celui du président Obama: "Le blues a perdu son roi et l'Amérique a perdu une légende", a-t-il dit. Evoquant une musique "qui vous reste en tête et vous fait bouger", M. Obama a rappelé que poussé par l'artiste lors d'un concert à la Maison Blanche il y a trois ans, il avait lui-même pris le micro pour s'essayer à la chanson "Sweet Home Chicago". L'ancien président Bill Clinton, saxophoniste à ses heures qui a joué deux fois avec le musicien, a salué un "magnifique guitariste de blues". "Une légende américaine est partie () mais la magie des morceaux qu'il nous a offerts restera à jamais", a-t-il souligné. Les musiciens qu'il a inspirés étaient également en deuil vendredi. L'autre guitariste de légende Eric Clapton a ainsi qualifié de "phare" du blues son "cher ami", en appelant dans une vidéo sur Facebook à écouter l'album "B.B. King live at the Regal". "Je veux juste faire part de ma tristesse et dire merci à mon cher ami B.B. King", a-t-il dit. "Il a été un phare pour tous ceux d'entre nous qui aimaient ce genre de musique et je l'en remercie du fond du coeur", a ajouté le musicien britannique qui a enregistré en 2000 avec B.B. King l'album "Riding with the King". Les Rolling Stones lui ont aussi rendu hommage, avec Mick Jagger écrivant sur Twitter que le guitariste était "quelqu'un que nous avons tous admiré". Le chanteur guitariste Lenny Kravitz a renchéri sur Twitter: "B.B., n'importe qui pourrait jouer des milliers de notes et ne pas pouvoir exprimer ce que tu disais en une seule. Repose en paix". "Repose en paix B.B. King, l'un des meilleurs guitaristes de blues, peut-être le meilleur. Il pouvait plus faire en une seule note que n'importe qui", a également tweeté le chanteur canadien Bryan Adams. Né le 16 septembre 1925 dans le Mississippi (sud), l'enfance du musicien ressemble à celle de milliers d'enfants noirs, travailleurs agricoles dans les grandes plantations de coton du sud. Mais le jeune King, orphelin, voit sa vie transformée quand on lui donne une guitare à l'âge de 12 ans.

