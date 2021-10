Doha (AFP). Athlétisme: Teddy Tamgho encore blessé, adieu à Pékin

Pour sa première sortie de gala, Teddy Tamgho s'est rompu le tendon d?Achille gauche vendredi à Doha et met une croix sur son rêve de conserver son titre mondial au triple saut, à Pékin en août. "Tendon d'Achille a pété, je pars me faire opérer à Aspetar", une clinique de Doha, spécialisée dans le sport, a indiqué Tamgho sur son compte Twitter quelques instants après la fin du concours à Doha, première étape de la Ligue de diamant. Son agent Benjamin Soreau a annoncé à l'AFP que l'opération était prévue samedi matin à Doha et sera écarté des pistes pour au moins six mois. Tamgho était en train de s'élancer pour son troisième saut lorsqu'il a coupé sa course, en se tenant le bas de la jambe. Une équipe médicale est rapidement intervenue et a transporté le Français sur une civière. Cette blessure le prive des prochains Mondiaux à Pékin (22-30 août) et laisse la voie royale à l'impressionnant Cubain Pablo Pichardo qui lui a repris la troisième performance de l'histoire. Avec son saut à 18,06 m, Pichardo a affolé les compteurs. A seulement 21 ans, il devient le troisième performeur de tous les temps, derrière l'Américain Kenny Harrison (18,09 m) et le Britannique Jonathan Edwards (18,29 m). Pourtant, le Français de 25 ans avait bien débuté son concours avec un saut à 17,24 m lors son deuxième essai. Cette marque lui a même permis de prendre la 3e place du concours, devant l'intouchable Cubain et l'Américain Christian Taylor (18,04). Il s'agit d'un coup dur pour le Français qui avait repris la compétition en mars après 18 mois d'arrêt. Le Francilien avait été victime d'une fracture du tibia gauche en novembre 2013, puis suspendu un an pour trois défauts de localisation à des contrôles antidopage. Avant 2015, il n'avait plus sauté en compétition depuis son sacre mondial à Moscou en août 2013, où il avait réalisé ce qui était alors la 3e meilleure performance de l'histoire avec 18,04 m. "Dommage de mordre en ramenant debout à 18 m et de se péter juste derrière", a-t-il écrit sur Twitter. Le forfait de Tamgho s'ajoute à celui du médaillé d'argent aux JO de Pékin et de Londres sur 3000 m steeple Mahiedine Mekhissi. La participation de la double championne d'Europe de longueur en salle, Éloyse Lesueur (26 ans) -qui souffre d'une rupture partielle du ligament postérieur du genou droit- est de son côté très incertaine. - Gatlin envoie un message - Dans une soirée aux conditions idéales pour la pratique de l'athlétisme, Justin Gatlin a frappé un grand coup en réalisant 9 sec 74 sur 100 m, envoyant un message clair à la concurrence, et au Jamaïcain Usain Bolt. Avec un vent à peine favorable (+0,9 m/s), l'Américain a amélioré sa meilleure marque, qui était jusque-là de 9 sec 77, devenant ainsi le cinquième meilleur performeur de l'histoire sur la distance reine. Le tout en relâchant un petit peu son effort sur la fin de la course. "J'ai ressenti quelques douleurs à mon ischio depuis quelques jours, mais rien de très grave. J'ai préféré relâché", a-t-il déclaré au micro de la chaine BeIN Sport. Sur 100 m haies, l'Américaine Jasmin Stowers a également frappé fort en signant la meilleure performance mondiale de l'année en 12 sec 35/100e, soit le 7e temps de l'histoire, à 14 centièmes du record du monde.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire