Maria Aragon en live avec Lady Gaga à Toronto

Ce qu'elle préfère par dessus tout, c'est reprendre les titres de LADY GAGA. La reprise de son dernier hit "Born This Way" fait d'ailleurs toujours le buzz partout dans le monde. La vidéo a été vue 21 millions de fois sur Youtube et Lady Gaga l'a regardée. Elle a même souhaité aller plus loin en entrant en contact avec la jeune fille. Visiblement, le courant est bien passé puisque Lady Gaga a permis à Maria de monter sur scène avec elle le week-end dernier pendant son concert à Toronto. Maria a pu chanter en duo avec son idole devant plusieurs milliers de spectateurs, et Lady Gaga en aurait même pleuré. Ci dessous, la vidéo du live ainsi que celle dont nous avons écouté un extrait sur Tendance Ouest ce matin à 6h25 où elle reprend le titre "Just the way you are" de Bruno Mars.