Bonne table : l'Italie au cœur du quartier Saint-Maclou

Chez Sandro, c'est le nom du restaurant, a ouvert il y a un mois.

De la Bretagne à l'Italie

Lassitude du chef, voilà l'argument argué. "Le chef est plus cuisinier que crêpier, plus italien que breton". C'est ainsi que les murs se sont transformés, arborant désormais un rouge vif. On regrette que la décoration du restaurant n'ait pas été plus modifiée. Parmi les pizzas à la carte - toutes portent le nom d'une célébrité transalpine - j'opte pour une calzone Tony Soprano, garnie de sauce tomate, de mozzarella, de bolognaise maison et de copeaux de parmesan (13€). Mes voisines préfèrent une salade Laura Pausini (10,90€) et le plat du jour (13€), des lasagnes accompagnées d'une salade verte. Les lasagnes et la calzone sont bonnes et généreuses, la salade en revanche manque de saveur et le cuisinier a oublié d'y mettre les tomates cerise. En dessert, on se laisse tenter par la très copieuse pizza au Nutella. Chacune y va de son petit coup de fourchette pour parvenir au bout de ce bon dessert, qui manque d'une touche d'originalité. Reconversion réussie pour ce restaurant agréable.

Pratique. Chez Sandro, 5 rue du Père Adam à Rouen. Tél. 02 35 07 00 00.