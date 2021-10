Dennis Appiah avant Bastia-Caen : "On n'est pas encore sauvés"

Avec cinq points d'avance sur Evian, Caen peut voir venir à deux journées de la fin de la saison. Mais les Caennais ne sont pas encore sauvés et ils le savent bien. "Cette semaine était comme les autres après la victoire contre Lyon, on a travaillé en ne se focalisant que sur le match à venir", assurait ainsi le défenseur caennais. "On n'est pas sauvés, et comme on ne veut pas que ça se joue sur le dernier match contre Evian, il faut aller chercher un résultat à Bastia. Et puis pour un promu, ça serait bien de terminer 12 ou 13e, alors on doit tout faire pour gagner."