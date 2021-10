Rugby : le Stade Rouennais à Niort pour viser la montée

Les Lions du Stade Rouennais ont passé les 16e de finale contre Gennevilliers, maintenant, place au 8e face à Niort. Le match aller se tient dimanche 17 mai à Niort, avant un retour au Stade Mermoz le dimanche 24 mai.

Les frères ennemis

Ces deux équipes se connaissent déjà puisqu'elles faisaient partie de la même poule. Et lors des deux rencontres de la saison régulière, Rouen avait déjà remporté la victoire par deux fois face au 3e de la poule. Lors du premier match, les Rouennais étaient plus forts et ont pris largement les devants pour s'imposer 37-22. Mais lors de la seconde rencontre, les Niortais étaient en position de force et ne se laissaient pas faire. À la mi-temps, ils menaient 12-0. Les Rouennais ont dû mettre les bouchées doubles pour finalement s'imposer de justesse (16-15).

Pas le droit à l'erreur

Cette rencontre de playoffs peut être risquée. L’écart avec le Stade Niortais ne cesse de s'amenuiser au fil des rencontres, il faut que les hommes de Richard Hill jouent le tout pour le tout. Les supporters et tout le staff aimeraient voir ce club évoluer au niveau supérieur. Toute la montée va se jouer sur ces deux matchs car seules les huit équipes qui disputeront les quarts de finale accéderont à la Fédérale 1.

Les joueurs de la réserve poursuivent eux aussi leur bonne série. Après des 16e de finale remportés contre Suresnes, les réservistes de Rouen sont toujours invaincus et affrontent ceux de Gennevilliers. Dimanche 10 mai, lors du match aller, ils l'ont emporté 22-9.

Pratique. Match retour au Stade Mermoz dimanche 24 mai.