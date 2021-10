Bujumbura (Burundi) (AFP). Burundi: au moins trois chefs putschistes arrêtés

Au moins trois des chefs putschistes burundais ont été arrêtés vendredi matin à Bujumbura, dont le numéro deux du mouvement et son porte-parole, selon le témoignage d'un journaliste de l'AFP, qui était en ligne avec eux au moment de l'arrestation. Le porte-parole des putschistes, Vénon Ndabaneze, confirmait par téléphone à l'AFP leur reddition quand lui, le numéro deux du mouvement Cyrille Ndayirukiye, qui avait annoncé la veille l'échec du coup d'Etat à l'AFP, et un troisième responsable se sont fait arrêter par des soldats et policiers fidèles au président Pierre Nkurunziza. Le journaliste de l'AFP est resté en ligne pendant l'arrestation.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire