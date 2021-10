Bujumbura (Burundi) (AFP). Burundi: le président Nkurunziza à Bujumbura, le chef putschiste en fuite

Le président burundais Pierre Nkurunziza, visé par une tentative avortée de coup d'Etat, est de retour dans la capitale Bujumbura et devrait s'exprimer dans la journée, ont affirmé à l'AFP deux sources au sein de la présidence burundaise. "Oui, il est à Bujumbura dans un endroit très sécurisé", a déclaré l'une de ces sources. "Il devrait s'adresser aux Burundais aujourd'hui", a-t-elle ajouté. Quant au général burundais Godefroid Niyombare, leader de la tentative de coup d'Etat avortée contre le président Pierre Nkurunziza, il a échappé aux forces restées loyales au chef de l'Etat, a affirmé vendredi un haut gradé de la police à l'AFP. "Le général Niyombare nous a échappé jusqu'ici mais nous savons qu'il se cache" dans un quartier du sud de la capitale Bujumbura, a-t-il dit. Le chef des putschistes avait un peu plus tôt annoncé par téléphone à l'AFP que les membres de son mouvement avaient "décidé de (se) rendre". Il avait alors affirmé que des soldats loyalistes approchaient de lui. Le journaliste de l'AFP n'avait plus de nouvelles de lui depuis.

