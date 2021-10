Kaboul (AFP). Des hommes armés attaquent une résidence fréquentée par des étrangers à Kaboul

Une résidence fréquentée par des étrangers a été attaquée mercredi soir à Kaboul par des hommes armés, ont indiqué à l'AFP des responsables policiers, craignant d'éventuelles victimes ou des personnes piégées à l'intérieur du bâtiment. Un employé de la résidence, qui s'était enfermé dans une pièce avant de parvenir à fuir, a indiqué à l'AFP avoir vu au moins cinq personnes allongées au sol et couvertes de sang, sans pouvoir préciser si ces personnes étaient blessées ou décédées. "Nous pensons que trois à cinq hommes armés se sont glissés à l'intérieur de la résidence", a déclaré à l'AFP un responsable des services de sécurité qui a assuré que les gardes de la résidence ont opposé une résistance. Plusieurs VIP étrangers se trouvaient à l'intérieur lorsque les coups de feu ont éclaté, "principalement des Indiens et des Turcs invités", selon un responsable des services de sécurité. Une soirée avec de la musique traditionnelle afghane était organisée dans la résidence. Interrogé par l'AFP, le chef de la police de Kaboul Abdul Rahman Rahimi se trouvait aux abords de la résidence d'où il pouvait entendre des coups de feu. M. Rahimi n'a pas pu donner d'autres précisions, mais il a affirmé que les forces de police tentaient d'entrer dans le bâtiment. Selon l'employé qui est parvenu à s'enfuir, des personnes seraient bloquées à l'intérieur. Les accès à la résidence étaient bloqués par la police, a constaté un photographe de l'AFP. Cette attaque s'inscrit dans un contexte de combats quasi-quotidiens entre les forces gouvernementales et les insurgés islamistes talibans qui ont lancé le mois dernier leur traditionnelle offensive de printemps. Elle intervient aussi au lendemain d'une visite à Kaboul du Premier ministre pakistanais Nawaz Sharif qui a affirmé sa volonté de combattre le terrorisme aux côtés de l'Afghanistan. La visite a ainsi confirmé un rapprochement diplomatique entre les deux pays, qui pourrait faciliter l'ouverture d'éventuelles négociations avec les talibans. Depuis le départ de l'essentiel des troupes de combat de l'Otan en décembre, les forces de sécurité afghanes sont en première ligne face à l'insurrection talibane. Seule une force résiduelle de quelque 12.500 hommes est restée en Afghanistan sous la bannière de l'Otan pour assurer la formation de l'armée afghane.

