Cannes (AFP). Le 68ème festival s'ouvre sur un hommage aux femmes et aux actrices

Première montée des marches, défilé de stars en robes somptueuses, limousines aux vitres teintées: le grand show du festival de Cannes, événement mondial à la gloire du 7e art, s'est ouvert mercredi par un hommage aux femmes et aux actrices. "Je déclare la 68ème Festival de Cannes ouvert. Merci tout le monde!", a déclaré en anglais, puis en français, l'actrice américaine Julianne Moore en longue robe noire pailletée. "La femme, l'actrice, est le symbole de l'amour sur lequel tout entier repose le cinéma", a déclaré le maître de cérémonie Lambert Wilson. "A l'heure où certains, et je dis bien certains, voudraient la cacher, la bâillonner, la tenir dans l'ombre, la rendre captive, la violer, la mutiler, la vendre comme une marchandise, le cinéma, lui, la met en lumière, la révèle, la révèle", a ajouté l'acteur. Isabella Rossellini, Naomi Watts, Emmanuelle Devos, Guillaume Gallienne, Emmanuelle Béart, entres autres, avaient auparavant inauguré le tapis rouge face aux milliers d'anonymes. Lambert Wilson a accueilli les membres du jury sur scène, en particulier les frères Coen, co-présidents, l'un en n?ud papillon, l'autre en cravate noire. - 'Deux présidents, deux suites' "En ces temps de crise, deux présidents, le festival peut-il se le permettre?", a-t-il plaisanté. "Deux présidents, ce sont deux suites dans une palace, deux chauffeurs, deux voitures officielles, deux parts de homard, je ne sais combien de kilos de viennoiseries au petit déjeuner". "Et comment va s'opérer le décompte des voix? Le président traditionnellement a deux voix, là ça en fait quatre, et si Madame Coen avait eu des triplés" Benjamin Millepied, assis à côté de son épouse Natalie Portman qui présentera samedi son premier film en tant que réalisatrice, a offert une chorégraphie inspirée de "Vertigo" (Sueurs froides) sur fond d'images du chef-d'oeuvre d'Alfred Hitchcock. Dix-neufs films sont en compétition pour décrocher la célèbre Palme d'Or qui sera décernée le 24 mai. "Je ne crois pas que nous soyons des critiques de cinéma exactement. Nous sommes ici pour trouver un consensus", a déclaré mercredi lors d'une conférence de presse, le réalisateur américain Joel Coen. C'est au film de la Française Emmanuelle Bercot, "La Tête haute", que revient le privilège d'ouvrir le festival, hors compétition. Toute l'équipe du film a foulé le tapis rouge du Palais des Festivals, dont Catherine Deneuve, en robe noire et fushia, qui interprète une juge pour enfants dans ce film qui suit le parcours d'un jeunes délinquant. Présence inattendue, la ministre de la Justice, Christiane Taubira, a elle aussi monté les marches pour voir ce long métrage consacré à la justice des mineurs. "Lorsqu'un de nos enfants vacille nous devons être là pour le rattraper, pour l'aider à se relever. C'est ce que va montrer ce film, c'est vraiment un cadeau à la société", a déclaré la Garde des sceaux sur les marches. - 'Un film utile'- Ce film est "une réponse à une année assez difficile qu'on a connue en Europe et surtout en France", avait auparavant déclaré Catherine Deneuve, lors de la conférence de presse du film. "C'est un film utile, qui raconte un destin très particulier et je trouve intéressant qu'un festival international comme Cannes ouvre avec un film comme ça, qui est un film d'auteur plutôt qu'un film tout public", a-t-elle ajouté. Avec cinq longs métrages en course pour la Palme d'Or, et un quart des films toutes sections confondues, Cannes déroulera cette année le tapis rouge au cinéma français.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire