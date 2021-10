Sortir dans le Calvados : jeudi 14 mai

Demain et tout ce week-end, se tient à Ouistreham, le salon bien vivre sa maison. L'occasion de rencontrer de nombreux exposants dans le domaine de l'habitat et de la décoration. Le salon est ouvert ce vendredi de 14h à 19h, sce amedi de 10h à 19h et ce dimanche de 10h à 17h. L'entrée est gratuite.



Ce samedi, participez au FCB Festival à Thaon, organisé par l'association le Thaon des loisirs. Retrouvez 8 concerts et des animations pour toute la famille. Rendez-vous ce samedi à Thaon à partir de 16h, l'entrée est à 5€, c'est gratuit pour les moins de 12 ans.



Rendez-vous ce dimanche aux tennis couverts de Ouistreham pour le salon Bas-Normand du collectionneur organisé par l’Union des Sociétés Philatéliques de Basse-Normandie et le Club Philatélique de Ouistreham. Buvette et restauration sur place, rendez-vous route de Lion.