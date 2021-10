Les 10 kilomètres d'Argentan

Le parcours de la course est tracé notamment dans le centre-ville de la cité ornaise : départ à 20h30 sur le champ de foire. En tête de course, on surveillera particulièrement la revanche du championnat de Normandie de cross entre l'Argentannais Angelo Bottereau et le Virois Christophe Madelaine, mais ces « 10kms » sont une « course populaire » par excellence, les inscriptions y seront possibles jusqu'à 45mn avant le départ.

Jean-Luc Edeline, de la Bayard Argentan Athlétisme :

Pratique

Retrait des dossards et dernières inscriptions au hall expo d'Argentan à partir de 17h30 (certificat médical ou licence obligatoire). Départ à 20h30. L'an dernier: 775 coureurs avaient pris le départ.