Le prochain titre de Lady Gaga sera "Judas"

Le clip de "Born this way", le premier extrait du 3ème album de Lady Gaga a été dévoilé la semaine dernière au monde entier. Ce court métrage musical met en scène Lady Gaga comme la mère d'une nouvelle civilisation. Spécial, mais efficace, Born this way remporte un succès dans le monde entier.

Le prochain extrait de cet album devrait être "Judas" dont le clip est actuellement en préparation. Laurieann Gibson, la directrice créative de la star a donné quelques détails sur un site people américain: "Nous sommes prêts pour les répétitions. Elle est prête pour 'Judas' ! Je suis très enthousiaste pour ce clip car nous avons la même incroyable approche artistique que 'Born This Way' et je suis si excitée pour ce titre fascinant, énergique et électrique, c'est quelque chose de vraiment phénoménal. Donc visuellement, les chorégraphies, les costumes et nos idées pour le rendre grandiose sera un voyage en montagnes russes".