Basket : Caen à une marche de la Nationale 1 ce vendredi

Forts de leur expérience malheureuse la saison passée, les Caennais savaient toute l'importance d'une victoire lors du match aller de ces playoffs. Cette fois, Caen n'a pas tremblé samedi 9 mai pour rentrer d'Alsace avec un précieux succès (66-73). Le CBC n'est maintenant plus qu'à une victoire de la montée en Nationale 1, l'objectif de tout un club depuis deux ans.

Maîtres de leur destin

"C'était très important de gagner à Gries, avoue l'entraîneur Hervé Coudray. On ne voulait pas reproduire la même erreur que l'année dernière, on avait eu trop de pression pour le deuxième match et on avait gaspillé beaucoup d'influx nerveux. On a fait le match qu'il fallait pour gagner." Avec un succès, le Caen Basket Calvados peut donc valider son ticket pour l'étage supérieur dès vendredi soir.

"Il nous manque encore une victoire pour atteindre notre objectif, il faut rester vigilants. Ils vont sûrement essayer de s'adapter à notre jeu sur le deuxième match, par exemple nous proposer plus de défense de zone." En cas de défaite, les deux formations se retrouveront à égalité et devront disputer une belle, dimanche 17 mai, au Palais des sports de Caen.

Agenda. CBC-Gries, vendredi 15 mai (à 20h) au Palais des Sports. Les spectateurs sont invités à venir vêtus de blanc.