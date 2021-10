L'UMP de l'Orne prépare les élections régionales

Selon Jérôme Nury, président de l'UMP de l'Orne la victoire de la droite et du centre dans les 5 départements normands aux élections départementales de mars dernier est un signe fort d’une alternance possible au Conseil régional.

Durant cette réunion ornaise, l’ensemble des élus et adhérents présents ont soutenu et défendu la proposition d’une organisation territoriale équilibrée avec le chef-lieu à Rouen (Préfecture) et le siège du Conseil régional de la Normandie à Caen.

La fusion ne doit pas se faire en laissant de côté une partie des Normands, mais dans le respect d’un équilibre du territoire, ont argumenté les élus UMP, soulignant l’importance des compétences allouées aux conseils régionaux, qualifiée de considérable. Pour eux qu’il en soit du soutien à l’activité économique, à l’emploi ou du découplage du 2ème pilier de la nouvelle PAC, les nouveaux élus du Conseil régional devront avoir le sens des responsabilités et de l’intérêt de notre territoire ornais.

Autre sujet évoqué, celui des liaisons ferroviaires, véritable serpent de mer de la politique régionale depuis 10 ans, qui doivent devenir une vraie priorité.

La fédération UMP de l’Orne appelle de ses vœux l’union de la droite et des centristes afin de travailler en commun pour proposer le meilleur projet pour notre nouvelle Normandie.