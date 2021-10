Sortir dans la Manche : mercredi 13 mai

A partir d'aujourd'hui et jusqu'à dimanche, Cherbourg-Octeville fête la Sainte-Echelle, un rendez-vous musical et festif avec de nombreuses animations. Retrouvez, dés maintenant, le programme complet des festivités sur Cherbourg



Aujourd'hui et demain, l'Abeille de la Solidarité d'Agon-Coutainville vous attends nombreux sur la place du marché pour sa fête «Objectif 6000 km» qui est la distance entre Agon et un dispensaire du Bénin. Ce soir, un repas sera servi sous un chapiteau et demain toute la journée vide-greniers, artisanat et le plus de km à parcourir pour arriver fictivement au Bénin (1 km coûte 1€, chaque km peut-être effectué par tout moyen, sans moteur).



Samedi, pour les 130 ans du service incendie et les 20 ans du centre de secours, les sapeurs-pompiers de Pontorson vous ouvrent leurs portes. De nombreuses activités seront proposées. Rendez-vous, ce samedi, de 10h à 17h, au parc d'activités Delta, route d'Avranches.