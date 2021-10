Un pêcheur hélitreuillé au large d'Octeville-sur-Mer

C'est un témoin présent sur la côte qui a aperçu un marin pêcheurpasser par dessus bord et se retenant au bastingage de l'embarcation baptisée Tim Bao. La victime n'était pas équipée de gilet de sauvetage.

Le Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage de Jobourg a alors mobilisé l'hélicoptère Dragon 76 de la sécurité civile et les plongeurs du SDIS 76. Le marin a été sauvé et souffre d'hypothermie. Il a été transféré vers l'hôpital Monod du Havre tandis que le bateau a été remorqué jusqu'au port.

La Préfecture maritime rappelle l'importanced'être équipé du matériel de sécurité réglementaire et adéquat pour la pratique de la pêche en mer.