Une attaque contre un autocar transportant des musulmans de la minorité chiite a fait au moins 41 morts et de nombreux blessés mercredi dans la métropole pakistanaise de Karachi (sud), ont annoncé les autorités. Selon la police et des dignitaires de la communauté chiite, 25 hommes et 16 femmes ont perdu la vie dans cette attaque perpétrée par des hommes armés dans le quartier de Safoora Goth. Un précédent bilan faisant état d'une vingtaine de morts.

