New York (AFP). Déraillement d'un train à Philadephie: au moins 5 morts, plus de 50 blessés

Au moins cinq personnes ont été tuées mardi soir dans le déraillement d'un train à Philadelphie (côte est des Etats-Unis), et une cinquantaine blessées dont six grièvement, ont déclaré les autorités. "C'est un désordre catastrophique absolu. Je n'ai jamais rien vu comme ça de ma vie", a déclaré le maire de Philadelphie Michael Nutter dans une conférence de presse, en annonçant la mort de cinq personnes. Il s'est refusé à spéculer sur les causes du déraillement du train, qui effectuait la liaison Washington-New York, et a quitté la voie un peu après 21h00 (01h00 GMT mercredi) à Philadephie, ville située à peu près à mi-parcours entre Washington et New York. L'accident a également fait 53 blessés, dont six sont dans un état critique, a précisé un responsable des pompiers dans la même conférence de presse. "Nous avons au moins une vingtaine de personnes hospitalisées" au Temple University Hospital de Philadelpie, a également précisé un porte-parole de l'hôpital à l'AFP. Au moins sept voitures du train et la locomotive ont été renversées ou affectées d'une façon ou d'une autre par le déraillement, selon le maire. Le train transportait 243 personnes, dont cinq employés de la compagnie Amtrak qui opérait le train. Amtrak a précisé que tous les trains étaient annulés entre New York et Philadephie. - Voitures sans dessus dessous - Plus d'une centaine de pompiers et personnels de secours se sont immédiatement rendus sur place. "Mes pensées et prières vont à tous ceux impliqués dans l'accident de train à Philadephie", a twitté le gouverneur de Pennsylvanie Tom Wolf. Les pompiers ont demandé aux hélicoptères de télévision et de la police qui survolent le lieu de l'accident d'aider à éclairer les sauveteurs. Les images publiées très vite par des voyageurs sur Twitter montrent des secouristes dans les wagons retournés mais aussi des voyageurs désorientés dans des voitures sans dessus dessous. Une autre image montre au moins un wagon plié en forme de L. D'autres photos montrent des wagons couchés sur le flanc mais pas écrasés. Un ancien membre de la chambre des Représentants, Patrick Murphy, qui se trouvait à bord, a estimé que le train devait rouler à une centaine de km/h quand il a déraillé et que les wagons se sont retournés. Selon l'ancien élu, certains blessés étaient trop grièvement atteints pour pouvoir bouger. Jennifer Kim, une violoniste de l'orchestre de l'opéra de Washington, a accompagné un tweet d'une photo montrant les wagons couchés et des secouristes au premier plan. "Tout allait bien, et d'un seul coup nous nous sommes renversés, a raconté un voyageur Don Kelleher. Sur une vidéo postée sur Instagram après le déraillement, on entend des passagers pleurer et crier. Amtrak, la compagnie publique de chemins de fer qui opérait le train, a précisé qu'il s'agissait du train régional 188. Le service enquête accident (NTSB) a indiqué être déjà occupé à collecter des informations sur le déraillement. Le FBI a précisé participer à l'enquête.

