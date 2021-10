La journée se veut conviviale et grand public, avec des animations pour enfants, des bons à parier offerts aux 2 000 premiers arrivés, l'entrée gratuite... Mais c'est aussi un moment très attendu par les professionnels du cheval, qui trouvent là un moment idéal pour préparer leur chevaux avant la saison estivale, comme le relève Gilles Ribot, le responsable de l'hippodrome :

Le Grand Prix des Ducs de Normandie à l'hippodrome de Caen

"Cette piste est une piste propice à la vitesse. Des chevaux comme Ourasi, Oyonnax ont gagné deux fois ce prix... Cette année encore, des chevaux d'envergure se présenteront, comme le tenant du titre Roi du lupin et les chevaux Uhlan du Val, Une fille d'amour ou Aladin d'Ecajeul..."

Le première départ de course, le quinté plus, est prévu à 13h50. Dernière course à 17h30.