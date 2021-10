Paris (AFP). Euro-2016: les billets en vente à partir du 10 juin, dès 25 euros

La vente de billets pour les matches de l'Euro-2016 en France débutera le 10 juin, à un an pile du début du tournoi, et les organisateurs ont ouvert la gamme de prix avec des places à partir de 25 euros pour la majorité des matches et jusqu'à 895 euros pour la finale. . Un nombre de billets record C'est mécanique: en passant de 16 à 24 équipes, l'Euro est aussi passé de 31 à 51 matches et le nombre de billets mis en vente n'a logiquement jamais été aussi élevé. Au total, il y aura environ 2,5 millions de billets, dont 1,8 million (soit à peu près 75%) à destination du grand public et des supporters des équipes qualifiées. "A titre de comparaison, il n'y avait que 1,4 million de tickets disponibles lors de l'Euro-2012 en Pologne et en Ukraine", a rappelé Philippe Margraff, le responsable de la billetterie du tournoi, lors d'une conférence de presse organisée au siège de la Fédération française de football. Le reste des billets reviendra notamment aux partenaires commerciaux et aux villes-hôtes ou concerne les places "hospitalité" (loges). Pour Jacques Lambert, président de la SAS Euro-2016 qui organise l'évènement, l'ouverture de la billetterie sera "le premier rendez-vous entre l'Euro et son public". Le deuxième grand rendez-vous de 2015 aura lieu le 12 décembre avec le tirage au sort des groupes de la phase finale. . Des billets à quels prix ? La gamme de prix a été élargie de trois à quatre catégories et l'éventail va de 25 euros pour les places les moins chères à 895 euros pour les meilleurs emplacements en finale. "Nous avons fixé un prix d'entrée à 25 euros pour 43 des 51 matches", a expliqué Jacques Lambert. Ces 43 rencontres sont tous les matches de poules à l'exception du match d'ouverture et tous les huitièmes de finale. "Je crois que c'est un prix assez exceptionnel pour un événement du prestige et de la notoriété de l'Euro. Mais c'était une des conditions pour assurer l'adhésion et, je l'espère, le succès populaire de l'évènement", a ajouté M. Lambert. Dans la catégorie 4, la moins chère, les prix d'entrée seront ensuite de 45 euros pour les quarts de finale, 65 euros pour les demi-finales, 75 euros pour le match d'ouverture et 85 euros pour la finale. Au total, environ 250.000 billets, soit 10% du total, seront de catégorie 4. En catégorie 3, l'échelle des prix va de 55 euros en poules et huitièmes de finale jusqu'à 295 euros en finale. En catégorie 2, elle va de 105 à 595 euros. Enfin, la catégorie 1, celle des meilleures places, va de 145 à 895 euros pour la finale. . Comment les acheter ? La vente pour le grand public se tiendra sur une plateforme unique sur internet (euro2016.fr) et sur une seule période, du 10 juin au 10 juillet 2015. Il est possible dès maintenant de créer un compte sur ce site. Chaque acheteur pourra obtenir au maximum quatre places par match. Les organisateurs ont aussi prévu une offre combinée pour deux matches, à destination notamment des visiteurs étrangers, qui sont au total plus d'un million à être attendus dans les 10 stades de l'Euro. "La billetterie de l'Euro-2016 c'est maintenant, il faut bien le comprendre. C'est du 10 juin au 10 juillet exclusivement. C'est bientôt. Ce n'est pas avant, mais ça ne sera pas non plus après", a expliqué M. Lambert. Cette première phase concerne un million de billets. Pour chaque match où la demande excèdera l'offre, c'est un tirage au sort informatique qui présidera à l'attribution des places, sans que la date de la demande ait la moindre importance.

