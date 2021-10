Cinéma : la Basse-Normandie à Cannes

Cinq. C'est le nombre de films « bas-normands » présentés au Festival de Cannes cette année. Trois sont d'ailleurs en compétition pour la palme d'or :

Marguerite et Julien de Valérie Donzelli a été en partie tourné dans la Manche (dans le Cotentin précisément), pendant 27 jours l'an dernier. Mon roi de Maïwenn et La loi du marché de Stéphane Brizé avaient eux élu domicile dans le Calvados lors de leur tournage : deux jours pour le premier, une journée pour le second.

Deux autres longs-métrages ont par ailleurs bénéficié de l'aide à l'écriture et à la réécriture proposée par la Maison de l'image de Basse-Normandie, implantée à Caen : Maryland d'Alice Winocour (Sélection officielle, Un certain regard) et Ni le ciel, ni la terre de Clément Cogitore (Sélection officielle, La semaine de la critique).