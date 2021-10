Le géant des mers de la CMA CGM baptisé au Havre

Plus grand que la Tour Eiffel, plus large que l'Arc de Triomphe, voilà le Kerguelen, plus gros porte-conteneurs de la CMA CGM, inauguré aujourd'hui au port du Havre. Un monstre des mers qui intègre le top 5 mondial en termes de capacité et qui a coûté 150 millions de dollars.

Le Kerguelen permettra de rallier l'Asie à partir du Havre via la French Asia Line lors d'une liaison hebdomadaire fixe. Il contiendra à son bord des produits phares de la France comme le blé ou le vin. Une liaison hebdomadaire à jour fixe.

Le Kerguelen ne restera pas longtemps le plus grand porte-conteneurs de la CM CGM puisque le groupe devrait disposer en 2017 d'un navire plus grand encore.

Avec AFP.