Elevage bovin : lettre ouverte à Stéphane Le Foll

Le parlementaire UMP y explique que "la réforme de la PAC est en train d'en rajouter aux difficultés des éleveurs, en les privant des attributions complémentaires en primes vaches allaitantes qu'on leur avait allouées pour les encourager à produire".

Pour le parlementaire ornais : "les investissements qu'ils ont réalisés tenaient compte de ces attributions aujourd'hui remises en cause, de sorte qu'ils ne peuvent plus rembourser leurs crédits. Or, cette question dépend très directement des pouvoirs publics".

Jean-Claude Lenoir souligne que Stéphane Le Foll a été saisi à maintes reprises de cette question, ces derniers mois.