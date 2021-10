Paris (AFP). Couple Balkany: la Haute Autorité saisit la justice sur leurs déclarations de patrimoine  

Patrick Balkany, député UMP des Hauts-de-Seine, et Isabelle Balkany, ancienne vice-présidente du conseil général des Hauts-de-Seine, ont fait l'objet d'un signalement au procureur de la République financier par la Haute Autorité pour la transparence compte tenu d'un "doute sérieux" sur leurs déclarations de patrimoine. Après instruction de chaque dossier et recueil de leurs observations respectives, l'instance chargée de contrôler les déclarations de patrimoine et d'intérêts des élus a fait état d'"un doute sérieux quant à l?exhaustivité, l?exactitude et la sincérité de leurs déclarations de situation patrimoniale, du fait de la sous-évaluation manifeste de certains actifs et de l?omission de biens mobiliers et immobiliers", selon un communiqué.

