Infertilité : une semaine pour chasser le tabou à Caen

Tout le monde, directement ou dans son entourage, a été confronté à l'infertilité. Ou quand le désir d'avoir un enfant est mis à mal par une fécondation qui tarde à se dessiner. Les chiffres sont là : un couple sur six en France est confronté à ce problème. La Caennaise Virginie Rio est passée par là. Aujourd'hui, elle fait plus que témoigner, elle qui a créé en mai 2013 le collectif Bamp qui propose aux patients et ex-patients, aux professionnels et à toute personne sensible au sujet, différents moyens d'expression, d'informations et d'actions.

Une semaine consacrée à l'infertilité est organisée à Caen du 18 au 24 mai. "Ça reste un sujet tabou, beaucoup de personnes ressentant une honte au moment d'en parler ou de se faire accompagner, surtout quand les échecs s'accumulent", assure la jeune femme.

Pratique. Du 18 au 22 mai (9h-18h), hall du FEH au CHU, et les 23 et 24, à la maison des associations.