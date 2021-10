Kumanovo (Macédoine) (AFP). Macédoine: Otan et UE inquiètes après des affrontements qui ont fait 22 morts

L'Otan et l'UE ont appelé à la retenue en Macédoine après des affrontements entre la police et des dizaines de membres d'un groupe armé d'origine albanaise, qui ont fait 22 morts à Kumanovo, dans le nord de cette ex-république yougoslave. Dimanche dans la soirée, la police a annoncé que son opération était achevée. "Le groupe armée est neutralisé. La zone est sous le contrôle de la police", a déclaré à l'AFP un porte-parole des forces de l'ordre, Ivo Kotevski. Selon lui, cinq des leaders des insurgés sont des ressortissants albanais du Kosovo. L'Otan et l'UE se sont déclarées "profondément préoccupée" par ces violences, ayant réveillé la crainte d'un conflit similaire à celui de 2001, qui a opposé pendant six mois les forces armées aux rebelles albanais réclamant davantage de droits au sein de la société. La Macédoine est candidate à l'adhésion à l'UE et souhaite vivement intégrer l'Otan. "Huit policiers ont été tués et 37 blessés" à Kumanovo, près de la frontière avec le Kosovo, a déclaré à la presse un porte-parole de la police, Ivo Kotevski. "D?autre part, 14 cadavres en uniforme ont été retrouvés sur place", a-t-il ajouté, faisant référence aux membres du groupe armé. Selon lui, les assaillants faisaient partie d'un "groupe terroriste particulièrement dangereux", dont les membres sont sous mandat d'arrêt international. D'après le porte-parole de la police, plus d'une trentaine de personnes ont participé à l'attaque, pour la plupart des citoyens de Macédoine, mais aussi cinq du Kosovo et un d'Albanie, présumés d'origine albanaise. Ce groupe est "venu d'un pays voisin", avait assuré samedi la police sans l'identifier, mais la presse locale affirme qu'il s'agit du Kosovo majoritairement albanais. Alors que la Serbie renforçait ses troupes aux frontières, l'Albanie et le Kosovo ont aussi lancé des appels au calme, Pristina demandant "à toutes les parties de trouver une solution par la voie du dialogue politique". "Le groupe terroriste a été annihilé. L'opération approche de sa fin", a affirmé dans l'après-midi M. Kotevski, assurant qu'une importante quantité d'armes avait été retrouvée sur place. A Skopje, le ministère de l'Intérieur a précisé qu'une vingtaine de membres de ce groupe s'étaient rendus aux forces de l'ordre samedi en fin d'après-midi, et qu'ils étaient sur le point d'être présentés à la justice. - Scènes de guérilla urbaine - Ces affrontements surviennent quelques semaines après qu'un groupe armé d'Albanais venus du Kosovo a brièvement pris possession, le 21 avril, d'un petit commissariat de police à la frontière nord de la Macédoine, réclamant la création d'un État albanais sur le territoire de cette ex-république yougoslave. A partir de samedi à l'aube, Kumanovo, située à une quarantaine de kilomètres au nord de la capitale, a été le théâtre de scènes de guérilla urbaine. Des troupes d'élite, des transports de troupes blindés, des policiers casqués et portant des gilets par balles ont bouclé le quartier à majorité albanaise musulmane où étaient retranchés les membres du groupe. Des dizaines d?habitants ont fui le quartier, et les rues de la ville étaient presque désertes.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire