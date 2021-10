"Regards croisés : prisonniers ici et là-bas" au Musée de la Libération

Il y a 70 ans, le 8 mai 1945, l'Europe célébrait la victoire des Alliés et la capitulation de l'Allemagne nazie.

Aujourd'hui, 8 mai 2015, s'ouvre une exposition inédite à Cherbourg. « Regards croisés, prisonniers ici et là bas», à découvrir au musée de la Libération.

Des témoignages d'ancien prisonniers de guerre normands détenus en Allemagne... et d'Allemands détenus ici, en Normandie.

Leur parole a été collectée par l'association Mémoires et Terroirs. Marie Tassel, collectrice de mémoire, est l'invité de la rédaction de Tendance Ouest :

Et ce vendredi 8 mai, pour découvrir l'exposition de façon ludique, les élèves de première option théâtre du lycée Millet proposent trois spectacles, à 14h, 15h30 et 17h. Ils ont adapté les témoignages sous forme théâtrale... Tendance Ouest a pu rencontrer professeurs et élèves :

Pratique. « Regards croisés, prisonniers ici et là bas», du 8 mai au 29 novembre 2015, au musée de la Libération de Cherbourg