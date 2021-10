Paris (AFP). Numérique à l'école: Hollande annonce un milliard d'euros sur 3 ans

François Hollande a annoncé jeudi qu'"un milliard d'euros sur trois ans" seront consacrés à un vaste plan pour le numérique à l'école, précisant que "la mise en oeuvre de ce plan commençait "dès aujourd'hui". "Le tiers proviendra du programme d'investissements d'avenir" et "le reste, 650 millions, seront à la charge de l?État pour la formation des personnels, pour le développement des ressources pédagogiques et pour le financement des ordinateurs ou des tablettes", a précisé le chef de l?État en clôture d'une rencontre sur ce thème. François Hollande s'est rendu jeudi aux Mureaux (Yvelines), en banlieue parisienne, dans une école et un collège en pointe sur le numérique, affirmant la volonté de "mettre ces outils partout", au lendemain d'un discours où il a défendu le projet contesté de la réforme des collèges. Le président de la République était accompagné par la ministre de l'Education nationale, Najat Vallaud-Belkacem, qui porte la réforme des collèges, a constaté une journaliste de l'AFP. Devant des écoliers de CM2 du Pôle Molière absorbés par l'écoute d'une dictée enregistrée sur tablette par leur enseignant, le président de la République, admiratif, s'est félicité de cet "outil formidable adapté aux enfants". "La volonté de la ministre, c'est de mettre ces outils partout", a-t-il assuré ensuite devant des parents d'élèves. "On peut donner à tous, grâce à ces outils, grâce aux enseignants, davantage de connaissances et d'éléments de citoyenneté", a-t-il affirmé. Le président et la ministre ont également visité le collège Jules-Verne, estampillé du label "collège connecté": il équipera à la fin du mois tous les élèves de 6e de tablettes numériques et expérimente un "espace numérique de travail", qui permet notamment aux parents de visualiser le travail de leurs enfants. Travail en petits groupes, interdisciplinarité et lien parents-enfants grâce au numérique: "Ce que vous faites préfigure beaucoup de choses que l'on retrouve dans la réforme des collèges" et "qui seront généralisées à la rentrée 2016", a plaidé la ministre de l'Education. Après cette visite, le chef de l'Etat devait participer à la clôture de la journée de restitution de la concertation sur le numérique à l'école prévue à 17H30 à Paris. Faire entrer l'école dans l'ère du numérique est l'une des ambitions de la loi pour la refondation de l'école de l'ancien ministre Vincent Peillon, remplacé par Benoît Hamon puis Najat Vallaud-Belkacem en 2014. François Hollande multiplie depuis plusieurs semaines les déplacements sur le thème de la jeunesse. Mercredi, devant des jeunes au Conseil économique, social et environnemental, il a volé au secours de la réforme des collèges, critiquée par la droite et certaines associations, en prônant "l'intérêt général" contre "les intérêts particuliers".

