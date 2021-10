Rouen : Vingt ans pour tout reconstruire

"La ville est dans un état désastreux, retrace l'historien Jacques Tanguy. On estime qu'entre 40 et 60 % des bâtiments ont été détruits. De la Cathédrale à la Seine, il n'y a plus rien." Nombre de Rouennais vivent alors dans des baraques en bois.

Deux rives différentes

La reconstruction peut commencer. Elle durera 20 ans. La raison d'une si longue renaissance ? "Il y a peu d'hommes, beaucoup ne sont pas revenus de la guerre ou ont été faits prisonniers et reviennent progressivement." Premier acte de cette renaissance : la surélévation des quais et l'établissement de ponts provisoires. Vient ensuite le temps de reconstruire les bâtiments : "La synagogue est le premier bâtiment reconstruit en 1950", explique Jacques Tanguy. Les habitations refont progressivement surface : "Rive droite, les architectes ont conservé les rues anciennes alors que rive gauche, on a fait table rase du passé. Cela donne une rive droite où pas un immeuble n'est identique à un autre et une rive gauche plus moderne." Aujourd'hui encore, de nombreux monuments et plaques commémoratives rappellent le tribut payé par la ville à la guerre.