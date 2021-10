Caen-Lyon : Bazile et Féret de retour à Malherbe

Le coach caennais connait quelques difficultés ces temps-ci à composer son arrière garde, faute de joueurs. Alors qu'Yrondu Musavu-King devait être du déplacement à Nice la semaine passée, une gastro-entérite l'en a tenu éloigné et l'a privé de plusieurs séances d'entraînement cette semaine. Jonathan Beaulieu est lui touché à une cuisse. Felipe Saad qui connait également des pépins physiques soigne une douleur au mollet. Quant à Alaeddine Yahia, sa saison est d'ores et déjà terminée à cause d'une élongation au même endroit.

Reviennent en revanche dans le groupe pour ce match contre Lyon, l'attaquant Hervé Bazile et le milieu offensif Julien Féret.

Pour l'heure, Patrice Garande a retenu un groupe de 19 joueurs.

Gardiens : Vercoutre, Perquis

Défenseurs : Appiah, Calvé, Imorou, Da Silva, Raineau

Milieux : Kanté, Seube, Féret, Lemar, Adéoti, Saez

Attaquants : Privat, Sala, Nangis, Koïta, Benezet, Bazile