L'homme idéal ? Un mix entre Georges Clooney, Barack Obama et Omar Sy

C'est ce qui resort d'une étude TNS Sofres réalisée pour Meetic à l'occasion de la 68e édition du Festival de Cannes, qui débute le 13 mai.

Les hommes célibataires ont eux aussi imaginé le portrait-robot de la femme idéale. Cette dernière aurait le regard de Sophie Marceau (22%), le sens de l'humour de Charlotte Le Bon (16%) et le caractère de Marion Cotillard (11%).

Sophie Marceau apparaît également comme la femme idéale à présenter à ses parents (24%), juste devant Kate Middleton (12%).

Ces chiffres sont extraits du "panorama européen de la rencontre", étude annuelle sur les célibataires et les rencontres, réalisée par TNS pour Meetic en novembre 2014 auprès de 9.258 célibataires âgés entre 18 et 65 ans, dans sept pays : Danemark, Royaume-Uni, France, Allemagne, Pays-Bas, Italie, et Espagne. 1.500 personnes ont été interrogées pour le volet français.