Du matériel informatique neuf pour le Comité handisport de Basse-Normandie

Pas moins de 6 500 € de matériels informatiques ont ainsi été offerts à l'équipe qui administre le Comité handisport de Basse-Normandie à Caen, pour remplacer des équipements devenus obsolètes. Tout est parti d'une rencontre entre le président du comité, Daniel Jeanne, et des dirigeants de la Société générale alors en réunion à Deauville, en novembre dernier. "L'équipe est désormais équipée de tablettes, bien plus pratiques à transporter qu'un ordinateur de trois ou quatre kilos quand on est dans un fauteuil", estime le président.

Ce matériel est également un atout de plus pour une équipe de quatre personnes qui se bat pour faire valoir le sport pratiqué par des personnes à mobilité réduite. "Nous nous déplaçons de plus en plus pour démarcher nos partenaires ou organiser des événements, et il nous fallait donc de nouveaux ordinateurs pour travailler dans de bonnes conditions", assure Muriel Elissalde, salariée au Comité. C'est chose faite.