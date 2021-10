Rouen : un Ersatz qui a de la valeur

Ersatz fait cohabiter galerie d'art - la seule de la rive gauche - boutique de prêt-à-porter et scène de musique.

Un projet ambitieux

Actuellement, Ersatz organise un festival de musique et expose l'artiste congolais Odiphate Loukondo. Leur projet, unique et ambitieux, peine à décoller et les a poussés à se tourner vers le Crowdfunding, une technique de collecte de fonds qui s'adresse aux créateurs de projet. "Notre campagne s'étend jusqu'au 21 mai avec pour objectif 18 000€", précise Gürkan Kasikirik.

Et pour chaque contributeur, une contrepartie, allant d'une visite du futur atelier de production textile, à l'acquisition d'une œuvre d'art unique créée par le peintre Odiphate Loukondo. "C'est le soutien de l'artiste au projet", sourit Gürkan. S'ils parviennent au but, les deux co-gérants souhaiteraient installer un studio d'enregistrement dans le local et s'équiper en matière de production textile afin de créer des tee-shirt, personnalisables à souhait.

Mais leur objectif principal est ailleurs. "Nous voulons créer du dynamisme, une passerelle entre les deux rives", insiste le duo, dont l'énergie ne semble pas prête de faillir. "Nous sommes toujours optimistes, nous le serons jusqu'à la dernière minute."

Pratique. Pour participer à la collecte, rendez-vous sur KissKissBankBank.