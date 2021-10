Des coursiers caennais à vélo pour plus d'efficacité

Le temps est précieux. Encore plus quand il s'agit de confier un objet à un coursier. Mardi 5 mai, l'équipe du bloc opératoire de la clinique de la Miséricorde recourait aux services d'un salarié d'Elite Courses pour apporter un élément au laboratoire des Carmes, basé sur le port de Caen, dans un sac barré de la mention "Matière organique catégorie B". Une analyse dans les plus brefs délais était alors exigée. "Ce type de mission est fréquent, mais les demandes sont variées puisque nous répondons aux besoins de plus de 150 clients", présente Yoann Guinais, co-fondateur de l'entreprise en 2006. Les collaborateurs apprécient surtout la ponctualité du service, le vélo offrant, en ville, les meilleures garanties en la matière, en comparaison avec les autres modes de transport.

Les dix cyclistes d'Elite Courses quadrillent l'ensemble de la capitale bas-normande, ainsi que toutes les communes limitrophes du périphérique. Mieux que quiconque, ils perçoivent l'évolution de la ville en termes d'aménagements cyclables. "Caen a une véritable politique dédiée au vélo, estime Frédéric Nivaux, le second co-gérant. Il manque juste peut-être un couloir privilégié sur le boulevard du Maréchal Juin". Le plus souvent habillés d'une combinaison noire, lunettes de soleil adaptées et casque vissé sur la tête, ils passent rarement inaperçus auprès des automobilistes qui avec le temps, les ont apprivoisés.

En moyenne, les coursiers effectuent 80 km par jour. Ils ont tous en commun d'être passionnés de vélo à l'image de Thomas Houlette, licencié au Vélo club d'Avranches et qui participe au Tour cycliste de la Manche du 7 au 10 mai avec 600 km à avaler. Cédric Gayou est lui devenu champion régional de semi-marathon le 3 mai dernier. "Nos salariés qui font de la compétition nous ont expliqué qu'avec ce travail de coursier, leurs chronos s'améliorent", s'amuse Yoann Guinais.