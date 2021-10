Sans-abris : la Cotonnière est une réussite

"Ce n’est pas évident de partir parce que le village ne ressemble pas à un logement d’urgence", reconnaît Bruno qui loue un studio depuis le 23 mars dernier pour une quarantaine d’euros par mois. "Mais j’ai beaucoup avancé depuis que je suis ici avec une équipe qui me pousse sans me mettre la pression et qui me laisse le temps de refaire surface", ajoute-t-il.

Malgré ces situations délicates, la directrice, Nathalie Charles, est plutôt satisfaite des résultats obtenus durant cette première année d’existence. Le pari de la réinsertion a été gagné pour une vingtaine de bénéficiaires qui ont fini par quitter le village. En dix mois, ce village situé entre les quartiers de la Folie-Couvrechef et du Chemin-Vert, a accueilli près de 250 personnes différentes. "Nous travaillons plus efficacement avec les services sociaux qui nous envoient désormais quasiment uniquement des personnes qui ont compris ce qu’elles pouvaient attendre de notre structure", se réjouit Nathalie Charles.